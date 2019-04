Neu von BAYERN 1 "Der Podcast für ein besseres Leben"

Der reichweitenstärkste BR-Radiosender startet am heutigen Montag, 29. April 2019, seinen neuen "Podcast für ein besseres Leben". In diesem Web-Audioformat geht es um alles, was Menschen umtreibt, die mitten im Leben stehen: Von pubertierenden Kindern über Konflikte am Arbeitsplatz bis hin zu Partnerschaftsfragen. Für BAYERN 1 ist Robert Urban am Podcast-Mikro, seine Gesprächspartnerin ist die Familien- und Paartherapeutin Bettina Brockmann. Abrufbar ist "Der Podcast für ein besseres Leben" unter BR Podcast bei BAYERN 1, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.