BR Franken Der Kultfreitag auf BR Schlager am 19. März

Am kommenden Freitag, 19. März, ist wieder Kultfreitag auf BR Schlager! Von Kult-Gerichten bis zu Kult-Sketchen, vom Pudel bis zum Alpaka, von der guten alten Langspielplatte bis hin zu den Lieblingsserien – alles was Kult ist, kommt am Kultfreitag auf BR Schlager groß raus. Dazu präsentieren Petra Mentner, Jürgen Lassauer und Andreas Hahn von 6.00 bis 18.00 Uhr die besten Kult-Schlager und plaudern mit prominenten Gästen.