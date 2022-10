Die Gäste stehen fest "Die große Silvester Show" mit Hans Sigl und Francine Jordi

Auch in diesem Jahr darf sich das Fernsehpublikum wieder auf „Die große Silvester Show“ freuen, mit einem neuen Moderationsduo: Erstmals führen Francine Jordi und Hans Sigl, der in diesem Jahr seine Premiere als Moderator der großen Eurovisions-Show feiert, gemeinsam durch das Programm mit vielen Stars und bester Partystimmung. "Die große Silvester Show" wird am Samstag, 31. Dezember 2022, ab 20.15 Uhr im Ersten, auf SRF 1 und ORF 2 ausgestrahlt.