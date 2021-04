Wir in Bayern Das Brot der Bayern

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten Einblick in den Alltag bayerischer Bäckerinnen und Bäcker, erfahren interessante Geschichten rund ums Brot und bekommen zahlreiche praktische Servicetipps. Die Programmaktion findet in Kooperation mit dem Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk statt. In diesem Rahmen bieten über 1.000 Filialen der teilnehmenden Bäckereien in Bayern im Aktionszeitraum ihr jeweils besonderes "Wir in Bayern"-Brot an.