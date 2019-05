BRsport Top-Damentennis aus Nürnberg live im BR

Gleich drei deutsche Tennis-Damen wollen den Heimsieg beim Top-Turnier auf der Anlage des 1. FC Nürnberg: Die besten Aussichten hat die an Nr. 1 gesetzte Regensburgerin Julia Görges, aber auch Andrea Petkovic und Mona Barthel rechnen sich Chancen aus. Der BR ist beim fränkischen Tennis-Hit live dabei und berichtet aktuell auf allen Kanälen. Ab dem ersten Turniertag am Montag, 20. Mai 2019, gibt es täglich ein Top-Spiel im Livestream unter BRsport.de. Das Halbfinale und das Endspiel am 24. und 25. Mai 2019 sind live im BR Fernsehen zu sehen.