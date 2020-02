BR Fernsehen Lilly Becker spielt Gastrolle in "Dahoam is Dahoam"

Prominenter Besuch bei "Dahoam is Dahoam": Model und Medienpersönlichkeit Lilly Becker gibt mit einer Gastrolle in der beliebten BR-Familienserie "Dahoam is Dahoam" ihr Schauspieldebüt. Die Episode mit der in London lebenden Niederländerin wird am Mittwoch, 12. Februar 2020, gedreht und am Montag, 6. April, um 19.30 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.