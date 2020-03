Am 31. März 2020 bei "Dahoam is Dahoam" Serien-Abschied von Ferdinand Schmidt-Modrow

Nach seinem letzten persönlichen Auftritt am 16. März wird den Lansingern in der Episode vom 31. März nun bewusst, dass ihr Pfarrer Brandl nicht mehr da ist. Seine Schwester und Mitbewohnerin Sarah berichtet, dass er eine große Reise angetreten habe – ohne Gepäck und ohne großes Lebewohl. Im Verlauf der Folge erinnern sich die Dorfbewohner an lustige und sentimentale Momente mit Pfarrer Brandl, die unter anderem in Rückblenden erzählt werden. Sie machen ihren Frieden mit seinem Weggang – dankbar für die gemeinsame Zeit.

"In dieser besonderen Episode haben wir uns über die realistische Erzählweise unserer Serie hinweggesetzt. Wir hoffen, dass alle Zuschauer, die Ferdinand Schmidt-Modrow kannten und liebten, mit dieser Variante den bestmöglichen Frieden finden." Dahoam is Dahoam-Redakteurin Daniela Boehm

Pfarrer Brandl in der Serie sterben zu lassen, kam für die Macher nicht in Frage.

"Ferdinand Schmidt-Modrows Tod war für uns alle ein unfassbarer Schicksalsschlag. Darum wollten wir bei 'Dahoam is Dahoam' keinesfalls unsere wirkliche Trauer als Spielmaterial benutzen und Tod und Bestattung von Pfarrer Brandl inszenieren. Wir wollten nicht, dass Familie, Team und Zuschauer diesen Verlust noch ein weiteres Mal schmerzhaft durchleben müssen." Daniela Boehm

Als Interims-Lösung wird der frühere Pfarrer Kurz (Hans Stadlbauer) zurückkehren und sich übergangsweise ums Seelenheil der Lansinger kümmern. Inwieweit langfristig ein neuer Geistlicher eingesetzt werden wird, ist aktuell noch nicht absehbar.

Online-Kondolenzbuch für Ferdinand Schmidt-Modrow

Für Fans, die sich vom Schauspieler mit ein paar persönlichen Zeilen verabschieden möchten, hat "Dahoam is Dahoam" noch bis zum 6. April 2020 unter diesem Link ein Online-Kondolenzbuch freigeschaltet.