Dahoam is Dahoam Familientag im Netz am 17./18. Juli 2020

Wie so viele Veranstaltungen muss auch der "Dahoam is Dahoam"-Familientag auf dem Dachauer Produktionsgelände der BR-Erfolgsserie in diesem Jahr leider entfallen. Damit Fans der Serie trotzdem nicht ganz auf ein Zusammentreffen mit ihren Lansinger Lieblingen und das geplante thematische Highlight – den Rockabilly-Polterabend von Annalena und Mike – verzichten müssen, bietet der BR eine virtuelle Alternative am Freitag, 17. Juli, und Samstag, 18. Juli an. Dazu gehören vielfältige Angebote im Netz und die Gelegenheit, die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Sozialen Medien live zu erleben.