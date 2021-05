Digitalradio BR setzt den DAB+ Ausbau 2021 konsequent fort

Der Bayerische Rundfunk plant in der zweiten Jahreshälfte neue DAB+ Senderstandorte für das Digitalradio DAB+ in Betrieb zu nehmen und den Empfang in diesen Regionen damit weiter zu verbessern. Insgesamt bis zu sechs weitere neue Standorte sind 2021 für Bayern eingeplant, von denen der Sender in Gemünden am Main in Unterfranken bereits in Betrieb ist. Insgesamt soll das Sendernetz in diesem Jahr auf bis zu 77 Standorte wachsen.