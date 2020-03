BR24 / Bayern 2 Corona: News und Tipps ab sofort mehrsprachig

BR24 und Bayern 2 informieren über die neuesten Entwicklungen und die wichtigsten Hilfen in der Corona-Krise in Bayern ab jetzt in mehreren Sprachen. Wichtige Nachrichten und Alltagstipps gibt es digital auf Englisch, Türkisch, Italienisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Arabisch.

Ein Team von Übersetzerinnen und Übersetzern sowie Korrespondentinnen und Korrespondenten stellt die wichtigsten Meldungen in diesen Sprachen in News-Ticker ein.

Das mehrsprachige Angebot richtet sich an Menschen in Bayern, die sich in ihrer Muttersprache leichter und differenzierter informieren. Sie erhalten so alle notwendigen Informationen über ihre Heimatregion Bayern.

Bereits in den ersten Stunden nach Veröffentlichung am Montagabend (16.3.2020) haben annähernd 10.000 Menschen das neue Angebot genutzt.

Die Nachrichten-Ticker finden User im Internet bei BR24 unter br24.de. Unter der Rubrik "Coronavirus" ist die jeweilige Sprache direkt abrufbar. Hier der direkte Link zur Startseite mit allen Sprachen.