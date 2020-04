Corona-Krise Neue BR-Mitmach-Aktion "Danke sagen"

Seit Wochen bewegt uns alle ein Thema: Corona. Um die Krise zu bewältigen, leisten Hunderttausende aktuell Außergewöhnliches. Für Patienten, Kunden, Nachbarn, Freunde und Familie. Dieses große Engagement verlangt nach Anerkennung. Aus diesem Grund ruft der Bayerische Rundfunk die Aktion "Danke sagen" ins Leben und schafft damit ab sofort für alle Menschen eine Plattform, ihre Dankesbotschaft in die Welt zu schicken. Denn in dieser Zeit, in der Distanz zu halten das oberste Gebot ist, zählt das menschliche Miteinander mehr als alles andere. Ein Danke kann jetzt Wunder wirken!