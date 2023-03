Bayern 2 "Columbus"-Auszeichnungen für Reisejournalismus

Zwei Radio-Reisereportagen des Bayerischen Rundfunks werden am heutigen Abend mit einem "Columbus"-Medienpreis geehrt: Leonie Thim erhält für "Valposchiavo: Ein Schweizer Tal erfindet sich neu" den "Columbus Radiopreis 22 in Silber" für "Regionale Nachhaltigkeit", Johannes Marchl wird für "Bulgarien: Buzludzha-Denkmal auf 1.400 Metern Höhe" mit dem "Columbus Radiopreis 22 in Silber" in der Kategorie "Kopfkino - Lost Places" ausgezeichnet.