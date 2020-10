Auszeichnung Freude über CIVIS Medienpreis für BR-Produktion

Der Bayerische Rundfunk freut sich über eine Auszeichnung beim CIVIS Medienpreis 2020. Den CIVIS Video Information gewann die Reportage "Die Bettler aus der Walachei – Bedürftige oder organisierte Bande?", eine BR-Produktion für die Dokumentationssendung ARTE Re: von Anna Tillack, die am 27. November 2019 auf dem Sendeplatz DokThema im BR Fernsehen ausgestrahlt wurde. Laudator in dieser Kategorie war der Rapper MoTrip.

Verliehen wurde der Preis am Freitag, 2. Oktober 2020, in Köln. Die Preisverleihung ist ab morgen, Samstag, 3. Oktober 2020, in der ARD Mediathek zu sehen, das Erste zeigt sie am Sonntag, 4. Oktober 2020, ab 23.35 Uhr.

CIVIS, Europas Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt, zeichnet Programmleistungen in Film, Fernsehen, Audio und Internet aus, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern. An dem europäischen Wettbewerb 2020 haben insgesamt über 900 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz teilgenommen. 13 Programme wurden nominiert.



Die ausgezeichnete BR-Produktion in der Kategorie CIVIS Video Information:

"Die Bettler aus der Walachei – Bedürftige oder organisierte Bande?"

Die junge Narcisa kehrt in ihr rumänisches Dorf zurück, wo sie um Almosen betteln muss. Die Menschen dort gehören zu der diskriminierten Roma-Minderheit, sind bitterarm und gesellschaftlich ausgegrenzt. Die Jungen gehen fast alle im Ausland betteln, um ihre Familien zu ernähren, die Alten hüten die Kinder. Von der Regierung kommt so gut wie keine Hilfe.

Die Fernsehjournalistin Anna Tillack erhielt für ihre Dokumentation in diesem Jahr bereits den Karl-Buchrucker-Preis der Inneren Mission München sowie den Münchner Sozialcourage Medienpreis der Caritas.

Jurybegründung "Bei der Reportage handelt es sich um eine anrührende, kein bisschen sentimentale Darstellung der Ungleichheit auf unserem Kontinent. Sie nimmt Vorurteile über Bettler kritisch unter die Lupe und zeigt eindringlich, wie das Staatsversagen eines europäischen Landes seine Bürger zu Bettlern macht."

"Wie groß der Unterschied zwischen arm und reich in der EU ist, welche verheerenden Folgende Diskriminierung hat und wie falsch Verallgemeinerungen sein können – ein Beitrag, der zurecht den Civis Video Award in der Kategorie Information bekommt." , Laudator MoTrip

Informationen zur ausgezeichneten Sendung:

Autorin und Regie: Anna Tillack

Redaktion: Johanna Walter

Sendetermin ARTE Re: 25. Oktober 2019, 19.40 Uhr

Sendetermin BR Fernsehen: 27. November 2019, 22.00 Uhr

BR Mediathek: bis 8. Januar 2021 verfügbar

Über den CIVIS Medienpreis Ausgeschrieben wird der Preis von der ARD, vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung. Medienpartner sind ARTE, 3sat, Deutschlandradio, PHOENIX, der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, die Deutsche Welle und die Europäische Rundfunkunion EBU. Veranstalter ist die CIVIS Medienstiftung. Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

Mehr Informationen zum Preis unter https://www.civismedia.eu/