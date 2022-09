Saisonauftakt beim Chor des BR Willkommen zurück, Peter Dijkstra!

Konzerttermin

Samstag, 1. Oktober, 20.00 Uhr, Prinzregententheater, München

(19.00 Uhr Einführungsveranstaltung mit Peter Dijkstra im Gartensaal)



Programm

Orlando di Lasso – Lamentatio prima primi diei

für fünf Stimmen, aus den Lamentationes Hieremiae ProphetaeIgor

Igor Strawinsky – The Dove Descending Breaks the Air Anthem für Chor a cappella

Igor Strawinsky – Psalmensymphonie Fassung für Chor und Klavier zu vier Händen von Dmitrij Schostakowitsch

Maxim Shalygin – While Combing Your Hair für Chor a cappella

Francis Poulenc – Sonate für Klavier zu vier Händen

Francis Poulenc – Figure humaine für zwei gemischte Chöre



Mitwirkende

Lucas & Arthur Jussen, Klavierduo Chor des Bayerischen Rundfunks Leitung: Peter Dijkstra



Karten

Restkarten von 19,- bis 49,- Euro (Schüler und Studierende 8,- Euro) erhältlich bei BRticket (shop.br-ticket.de oder Tel. 0800/5900 594) sowie über München Ticket (muenchenticket.de oder Tel. 089/54 81 81 81)



Liveübertragung

BR-KLASSIK überträgt das Konzert live in Surround im Radio sowie im Video-Livestream auf br-klassik.de/concert.