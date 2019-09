Chor des BR / 1. Abokonzert Bavarian Highlands

Der Titel "Bavarian Highlands" des 1. Abonnementkonzerts des BR-Chores bezieht sich auf Edward Elgars Komposition "From the Bavarian Highlands", die er unter den Eindrücken einer Sommerfrische in Garmisch für gemischten Chor und Klavier komponierte. Auch originale Volksmusikstücke sind zu hören, die Elgar als Inspirationsquelle gedient haben könnten. Die weiteren Werke dieses Konzertabends stammen aus der britischen Heimat von Howard Arman, dem Künstlerischen Leiter des BR-Chores. Auch ihre Schöpfer – Britten, Grainger oder Tippett – setzten sich mit volksmusikalischen Traditionen auseinander.

Präsentiert wird das Konzert am Samstag, 26. Oktober 2019 um 20 Uhr im Münchner Herkulessaal von Howard Arman, Max Hanft begleitet am Klavier.

Immer haben Komponisten überall in Europa ihre eigenen Volksmusiktraditionen entdeckt. Man fuhr aufs Land, hörte zu, staunte und notierte – und kombinierte alsbald Volkstümliches und eigene Kompositionen. Etwa Benjamin Brittens farbenfrohes Maskenspiel "Choral Dankes from Gloriana“ mit Göttern, Landmädchen und Bauernburschen. Oder seine Vertonung der tragischen Story von Lady Barnard und deren Lover Little Musgrave. Dazwischen werden kurze originale Volksmusikstücke – unter anderem als Dreigesang – präsentiert, die Elgar als Inspirationsquelle gedient haben könnten.

Auch die weiteren Werke des Konzertabends leben von der kompositorischen Auseinandersetzung mit volksmusikalischen Traditionen: Percy Graingers Folk-Music-Adaptionen, Michael Tippetts sprachvirtuoses Irish Tune, außer Brittens Maskenspiel "Choral Dankes from Gloriana“ auch seine Vertonung der tragischen Liebesgeschichte "The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard". Die Solopartien werden von Mitgliedern des BR-Chores gesungen.

Komponisten / Werke:

Edward Elgar From the Bavarian Highlands

(NN) Bayerische Volksmusikweisen

William Harris Faire is the Heaven

Benjamin Britten Choral Dances from Gloriana

Benjamin Britten The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard

Michael Tippett Lilliburlero

Percy Grainger British Folk-Music Settings

Mitwirkende

Chor des Bayerischen Rundfunks mit Solisten

Max Hanft, Klavier

Howard Arman, Leitung

Termin

Samstag, 26. Oktober 2019 um 20.00 Uhr im Herkulessaal der Residenz München

Einführung

Vor dem Konzert wird um 19.00 Uhr eine Einführung angeboten: BR-KLASSIK-Moderator Maximilian Maier im Gespräch mit Howard Arman und weiteren Mitwirkenden.

(Live-)Ausstrahlung

Das Konzert wird per Video-Livestream auf www.br-klassik.de/concert übertragen.

Der Mitschnitt des Konzertes wird in BR-KLASSIK/Hörfunk am Dienstag, 5. November 2019, um 20.05 Uhr ausgestrahlt.

Tickets

BRticket: Tel. 0800 / 5900 594 (gebührenfrei) oder www.shop.br-ticket.de sowie München Ticket, Tel.089/54818181