Ab Karfreitag Checker Tobi spricht in seinem Podcast über den Tod

Wenn es um das Thema Sterben und Tod geht, werden Menschen oft sprachlos. Dabei sind die meisten von uns – auch Kinder – schon damit in Berührung gekommen. Viele Erwachsene scheuen sich davor, gerade mit Kindern über dieses Thema zu sprechen, obwohl es zum Leben dazu gehört. Für Checker Tobi gilt dieses Tabu nicht – im Gegenteil: In seinem erfolgreichen Podcast "CheckPod" widmet er sich in einer extra-langen Folge dem Sterben und Erinnern – ab Karfreitag in der ARD-Audiothek.