Benefizaktion BAYERN 3 Weihnachtssong mit Carolin Kebekus

"Alle Jahre Lieder (Tante Renate)" heißt der BAYERN 3 Weihnachtssong 2019, von und mit BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler, der sich in diesem Jahr Comedy-Star Carolin Kebekus als prominenten Gaststar ins Studio geholt hat. Der Song wird erstmals am Freitag, 29. November 2019, um kurz nach 7 Uhr bei den BAYERN 3 Frühaufdrehern zu hören sein und wird auf allen gängigen Portalen zum Download oder Streaming angeboten. Der Reinerlös geht an Sternstunden, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not.