BR Fernsehen BR-Kulturmagazin Capriccio – ab 2021 immer donnerstags

Sylvia Griss, Leiterin Redaktion "Kultur aktuell": "Der Sendeplatz am Donnerstag ist für Capriccio ideal. Am Donnerstag starten die Filme im Kino, häufig ist es der Tag der Vernissage – der Eröffnung von Ausstellungen. Nicht zuletzt ist es der Vorstart ins Wochenende, man erhält Anregungen für das, was man an den darauffolgenden Tagen kulturell unternehmen könnte."

Schauspielerin Angela Ascher sagt: "Gute Kunst muss meistens eine gewisse Prise an Leichtigkeit haben, sonst springt es nicht über zu den Leuten. Was ich ganz toll finde bei Capriccio: dass es mich immer wieder neu inspiriert."

Der Intendant des Münchner Residenztheaters, Andreas Beck, fügt hinzu: "Am Donnerstag geht man ins Kino, wechseln die Galerien ihre Themen, weil man dann am Freitag im Büro erzählen kann, was man am Sonntag zu tun hat. Weil jetzt am Donnerstag Capriccio läuft, kann ich im Büro erzählen, was man auf keinen Fall verpassen darf."