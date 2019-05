72. Internationale Filmfestspiele von Cannes Auszeichnung für Emiliy Beecham in Cannes für BR-Kinokoproduktion "Little Joe"

Emily Beecham ist am 25. Mai 2019 bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes als beste Darstellerin in der BR/ARTE-Kinokoproduktion "Little Joe" ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseurin Jessica Hausner erzählt vom Zweifel an der Wirklichkeit und vom Verlust von Identität: Eine Mutter hat Angst, ihren Sohn zu verlieren und verliert dabei sich selbst. Die 72. Internationalen Filmfestspiele von Cannes fanden dieses Jahr vom 14. bis 25. Mai 2019 statt.