Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Sir Simon Rattle dirigiert "Siegfried"

BR-KLASSIK überträgt die Aufführung am Freitag, 3. Februar, ab 17.05 Uhr im Radio live in Surround.



"PausenZeichen" in der 1. Pause:

Bernhard Neuhoff im Gespräch mit dem Dirigenten Simon Rattle und

Franziska Stürz im Gespräch mit dem Tenor Simon O'Neill (Siegfried



"PausenZeichen" in der 2. Pause:

Fridemann Leipold im Gespräch mit dem Bassbariton Michael Volle (Wotan) und

Franziska Stürz im Gespräch mit der Sopranistin Anja Kampe (Brünnhilde)



Danach ist das Konzert als Audiomitschnitt 30 Tage auf br-klassik.de und brso.de abrufbar.