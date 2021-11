Symphonieorchester und Chor des BR Sir Simon Rattle dirigiert Bach und Mahler - auch als Benefizkonzert

Der designierte Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Sir Simon Rattle, erklimmt mit seinen künftigen Ensembles den "Mount Everest der Musik" und führt bei seinem zweiwöchigen Gastspiel neben Bachs "Matthäuspassion" Mahlers 9. Symphonie auf. Neben Camilla Tilling sind Magdalena Kozena, Mark Padmore, Andrew Staples, Georg Nigl und Roderick Williams mit von der Partie. Die Konzerte am 19. November im Herkulessaal und am 26. November in der Isarphilharmonie sind auch live im Radio sowie im Videostream auf BR-KLASSIK Concert und br-so.de zu erleben.