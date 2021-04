Klassische Musik digital neu inszeniert Akademie der BRSO startet Livestream-Reihe CONCERT LAB

Das CONCERT LAB – ein digitales Konzertlabor – möchte das Publikum an drei Abenden im April in neue digitale Musikwelten entführen. Die Verbindung von interaktiven Elementen, Videokunst und unterschiedlichen Formaten der Zuschauerbeteiligung lässt den musikalischen Stream zu einem experimentellen Miteinander werden.

"Bilder einer Ausstellung" – Eintauchen in verschiedene visuelle Ebenen

Der erste Livestream unter dem Titel "Bilder einer Ausstellung" nimmt am Montag, den 12. April, Modest Mussorgskys bekanntes Werk in der Bearbeitung für Sextett (fünf Bläser und Klavier) sowie das Sextett von Francis Poulenc in den Fokus. Die jungen Musikerinnen und Musiker führen dabei selbst durch den Konzertabend, verschiedene visuelle Ebenen garantieren Abwechslung und entführen das Publikum aus dem Konzertsaal hinaus in Museumswelten.