Symphonieorchester des BR Einstand in der Isarphilharmonie mit Jakub Hrusa und Isabelle Faust

Nach ihren letzten Gastspielen im Januar 2019 und im April dieses Jahres interpretiert Faust begleitet vom Symphonieorchester des BR diesmal das aufwühlende Violinkonzert von Benjamin Britten, das der britische Pazifist, geflohen vor dem Faschismus in Europa, 1939 in Kanada vollendete. Zu Beginn des Konzertes stellt Hrusa eine suggestive Klangstudie aus seiner Heimat vor, die Passacaglia "Mysterium der Zeit" aus dem Jahr 1957 von Miloslav Kabelac. Der Prager Komponist hatte in seiner Heimat erst unter dem Nationalsozialismus, dann unter Stalinismus und Sozialismus zu leiden. In unerbittlich anschwellender und am Ende abebbender Drastik formuliert Kabelac den markerschütternden Aufschrei einer gequälten Kreatur.