BR-KLASSIK / Symphonieorchester des BR Christian Thielemann debütiert beim BRSO mit Strauss und Schumann

Auch am Pult des BRSO ist Thielemann mit seinem bevorzugten Repertoire zu erleben und mit selten gespielten Werken. "In recht fröhlicher Stimmung" schrieb Robert Schumann nach eigenen Worten "Ouvertüre, Scherzo und Finale" 1841, unmittelbar nach der erfolgreichen Uraufführung seiner Ersten Symphonie. Für den Komponisten stand sein Opus 52 "gegen die 1ste keineswegs zurück". Die intendierte Leichtigkeit des Stückes verband er mit einer ungewöhnlichen, aber geschlossenen dreisätzigen Anlage, eines der vielen Beispiele für Schumanns originelles Formdenken.

Aus Richard Straussʼ kompositorischer Alterswerkstatt stammt die Sonatine Nr. 1 F-Dur für 16 Bläser, komponiert 1943 in, wie er schrieb, krankheitsbedingt "trüben Stunden". Immer wieder spielte Strauss die Bedeutung seiner späten Instrumentalwerke als bloße "Handgelenksübungen" herunter. Tatsächlich aber entstanden in jenen Jahren so gewichtige Werke wie das Oboenkonzert oder die "Metamorphosen". Auch die rund 30-minütige Sonatine ist ein anspruchsvolles, klanglich und motivisch überreiches Werk, eine Art Symphonie für Bläser nach dem Vorbild von Mozarts "Gran Partita". Feierlich eröffnet wird das Konzert von der effektvollen Fanfare, die Strauss den "lieben herrlichen Wiener Philharmonikern" 1924 für ihren ersten Philharmonikerball komponierte.