BR Fernsehen BR Wahlarena: Politiker stellen sich den Fragen der Bürger

Der Countdown läuft – Endspurt im Europawahlkampf: Am 26. Mai müssen die Wählerinnen und Wähler auch in Bayern ihre Entscheidung treffen. Welche Themen bewegen sie am meisten? Welche Partei gibt ihnen welche Antworten? Was erwarten die Menschen in Bayern von der Politik? Was haben die Parteien in den letzten fünf Jahren im Europaparlament erreicht? Darüber diskutieren im Vorfeld der Wahl jeweils rund 100 Bürgerinnen und Bürger mit den bayerischen Kandidaten von CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Freien Wählern, AfD, FDP und Linkspartei. Christian Nitsche moderiert die Live-Sendungen.