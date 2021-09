Besondere Würdigung Bernhard Schlereth mit BR-Verdienstmedaille ausgezeichnet

Bernhard Schlereth, der langjährige Präsident und zuletzt künstlerische Leiter und Ehrenpräsident des Fastnacht-Verband Franken, wurde mit der BR-Verdienstmedaille für seine großen Verdienste für die Fastnachtsendungen ausgezeichnet. BR-Intendantin Katja Wildermuth überreichte die sehr selten verliehene Auszeichnung am 10. September 2021 im feierlichen Rahmen in der Deutschen Fastnachtakademie in Kitzingen.

Nach über 30 Jahren hatte sich der langjährige Präsident und zuletzt künstlerische Leiter und Ehrenpräsident des Fastnacht-Verband Franken, Bernhard Schlereth, im Februar 2021 von der TV-Fastnachtbühne verabschiedet. Der Bayerische Rundfunk gab damals die Auszeichnung mit der BR-Verdienstmedaille für Bernhard Schlereth bekannt,

Corona-bedingt überreichte ihm BR-Intendantin Katja Wildermuth erst jetzt persönlich die Medaille. Zur Feier in die Fastnachtakademie samt Fastnachtmuseum in Kitzingen – an deren Entstehung Bernhard Schlereth auch maßgeblich mitgewirkt hat – kamen auch bekannte Künstler und Künstlerinnen der Fastnacht wie Michl Müller, Sebastian Reich, Oti Schmelzer, Matthias Walz, Ines Procter, Pavel Sandorf, Gerlinde Hessler und Werner Hofmann sowie die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die der "Fastnacht in Franken" sehr verbunden ist.

Große Verdienste um das BR-Fastnachts-Programm

Die Auszeichnung würdigt Schlereths große Verdienste um das Fastnacht-Programm des Bayerischen Rundfunks: Schlereth trug seit der ersten Sendung in Veitshöchheim 1988 (davor gab es noch eine Sendung 1987 in Lichtenfels) zur Gestaltung der "Fastnacht in Franken" bei und prägte maßgeblich auch die weiteren fränkischen Fastnachtsendungen im BR Fernsehen. Besonderen Wert legte er all die Jahre auf die Förderung des närrischen Nachwuchses.

"Bernhard Schlereths großes Gespür für Fernsehen hat Fastnachtsendungen aus Franken wie die 'Fastnacht in Franken' zu dem gemacht, was sie heute sind: eine große Freude für das Publikum und zugleich ein Spiegelbild gewachsener Traditionen, ohne die Bayern nicht nur kulturell, sondern auch menschlich deutlich ärmer wäre. Das über Jahrzehnte gute Miteinander zwischen dem Fastnacht-Verband Franken und dem Bayerischen Rundfunk wäre ohne ihn, ohne seine Kreativität und seinen großen Einsatz unmöglich gewesen. Sein wahrscheinlich wichtigster Beitrag: die konsequente Nachwuchssuche, sein Gespür für Talente und deren gezielte Förderung. Viele große Fastnacht-Stars wurden von ihm entdeckt. Ich danke Bernhard Schlereth für sein herausragendes Engagement und freue mich sehr, ihm die BR-Verdienstmedaille überreichen zu dürfen." Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks

"Ich bedanke mich herzlichst für diese Ehrung. Über Jahrzehnte hinweg an der meist gesehenen Sendung des BR mitgewirkt zu haben, macht mich auch etwas stolz. Verständnisvoll und selbstbewusst, aber auch sehr kritisch zusammenzuarbeiten, war meine Devise. Viele nette Menschen durfte ich kennenlernen und es entstanden echte Freundschaften. Aber auch Neid und Missgunst hat man kennen gelernt. Die Fränkische Fastnacht und ihr Verband haben durch die gemeinsamen Sendungen einen Stellenwert in unserer Gesellschaft erhalten, die es uns ermöglichte, das fränkische Fastnachtshaus in Veitshöchheim, das Deutsche Fastnachtmuseum und die Deutsche Fastnachtakademie zu verwirklichen. Allen, die an den Erfolgen der Fastnachtsendungen mitgewirkt haben, sage ich ein herzliches Dankeschön. Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Frau Christl. Ihr war keine Arbeit zu viel, sie war Chefsekretärin und Putzfrau, Ideengeberin und wohlgemeinte Kritikerin – die heutige Auszeichnung verdanke ich zu mindestens 50 Prozent ihr." Bernhard Schlereth, Ehrenpräsident des Fastnacht-Verband Franken

Berichterstattung über die feierliche Verleihung

Ein Beitrag über die Verleihung der BR-Verdienstmedaille ist am Freitag, 10. September 2021, ab 17.30 Uhr in der "Frankenschau aktuell" im BR Fernsehen zu sehen. Weitere Impressionen in der "Frankenschau" am Sonntag, 12. September 2021, ab 17.45 Uhr und im Internet br.de/nachrichten/unterfranken.

Bernhard Schlereth

Bernhard Schlereth ist seit 1997 im Fastnacht-Verband Franken aktiv, zunächst als Schatzmeister, seit 2003 als Präsident bis er das Amt 2018 an seinen Nachfolger Marco Anderlik übergab. Seither trägt er den Titel "Ehrenpräsident". Von 2018 bis 2021 fungierte er als künstlerischer Leiter des Verbands für die TV-Fastnacht. Schlereth setzte sich u. a. aktiv für die Jugendarbeit ein und war an der Entwicklung der Narren-Nachwuchssendung "Wehe wenn wir losgelassen" beteiligt – außerdem prägte er die erfolgreichen Fastnacht-Publikumsrenner "Närrische Weinprobe" und "Franken Helau" maßgeblich. 2017 wurde Schlereth für seine Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Die BR-Verdienstmedaille Mit der nur selten vergebenen Medaille würdigt der BR Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den Bayerischen Rundfunk verdient gemacht haben. Zu den zuletzt Ausgezeichneten gehören prägende journalistische Köpfe wie der frühere Bayern 2-Chefmoderator Thomas Meyerhöfer und der ehemalige "Rundschau"-Redaktionsleiter Peter Marder, der 2019 verstorbene Chefdirigent von BR-Symphonieorchester und Chor Mariss Jansons sowie der frühere Vorsitzende des BR-Rundfunkrats, Bernhard Lenze.

Die Erfolgssendung "Fastnacht in Franken"

Die "Fastnacht in Franken" steht für Unterhaltung auf höchstem Niveau und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt – mit teils über 50 Prozent Marktanteil in Bayern. Bekannte Kabarettisten und Comedians wie der "Dreggsagg" Michl Müller, Büttenredner Peter Kuhn, der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda oder das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau hatten hier ihre ersten großen TV-Auftritte. Im ersten Jahr wurde noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels gesendet, seit 1988 aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg. Die beliebte Sendung wird stets als Live-Sendung ausgestrahlt, eine Ausnahme bildete Corona-bedingt die Sendung im Februar 2021 als Aufzeichnung und ohne Publikum.