Mittwoch, 10. Juli 2019 BR-Thementag "Luxus 4 Wände – Wohnen in der Zukunft"

Wird Wohnen zum Luxus, der die Gesellschaft zu spalten droht? Immer mehr Gering-, aber auch Normalverdiener fürchten, aus teuren Städten wegziehen zu müssen, weil sie sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten können. Am Mittwoch, den 10. Juli 2019, widmet sich der Bayerische Rundfunk unter dem Motto "Luxus 4 Wände – Wohnen in der Zukunft" einen Tag lang diesem Thema. In Fernsehen, Radio, und unter br24.de/wohnen wird diskutiert, erklärt und nachgefragt: Was muss sich politisch tun, damit Wohnen bezahlbar bleibt?

Wer eine Wohnung sucht, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur in München, auch anderswo in Bayern steigen die Preise: Regensburg, Ingolstadt oder Erlangen gehören mittlerweile zu den teuren Städten Deutschlands. Und der Druck auf die Boom-Regionen wird weiter steigen. Berlin hat auf Druck der Bevölkerung für die nächsten fünf Jahre Mietobergrenzen beschlossen, das Gleiche will der Mieterverein München mit einem Volksbegehren erreichen. Ist das ein Teil der Lösung? Oder wie kann der Wohnungsbau angekurbelt und die Mietpreis-Spirale gestoppt werden? Wie lässt sich die Wohnungsnot bekämpfen, und was müssen Bund, Länder und Kommunen jetzt tun? Wie muss Stadtentwicklung künftig aussehen?

Am BR-Thementag "Luxus 4 Wände – Wohnen in der Zukunft" am Mittwoch, den 10. Juli, beleuchtet der Bayerische Rundfunk im BR Fernsehen, im Hörfunk, online und in den sozialen Medien das Thema Wohnen aus verschiedenen Perspektiven:

Bürgersendung "Jetzt red i" um 20.15 Uhr im BR Fernsehen

“Jetzt red i“ um 20.15 Uhr im BR Fernsehen kommt live aus München. Bürgerinnen und Bürger diskutieren das Thema "Wenn die Miete unbezahlbar wird – Wie wollen wir in Zukunft wohnen?" mit dem bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr Hans Reichhart (CSU) und Horst Arnold (SPD), Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag.

Digitalprojekt über den Wohnungsmarkt mit zugehöriger Fernseh-Doku

Zum Abschluss des 6-teiligen Digitalprojekts "Wer beherrscht Bayern – Wir oder ausländische Investoren?" auf BR24 geht es in der letzten Folge ebenfalls um das Thema Mieten. Kurze prägnante Videos für Web, App und soziale Medien zeigen, wie sich der bayerische Wohnungsmarkt in den letzten Jahren zu einem hart umkämpften Schauplatz entwickelt hat, auf dem auch internationale Investoren mitmischen. Eine Zusammenfassung des Projekts inklusive des Aspekts Wohnen sendet DoKThema am 10. Juli um 22.00 Uhr im BR Fernsehen.

Zahlreiche weitere Sendungen und Beiträge in Hörfunk, Fernsehen und BR24

Darüber hinaus blickt der BR-Thementag u.a. auf die aktuell laufende erste Musterfeststellungsklage im Mietrecht (Notizbuch, 10.05 Uhr, Bayern 2), auf sogenannte Tiny Houses (kulturWelt, 08.30 Uhr, Bayern2), Notquartiere für (vorübergehend) Wohnungslose (STATIONEN, 19.00 Uhr, BR Fernsehen), nachhaltige Städteplanung (Kontrovers, 21.00 Uhr, BR Fernsehen) und auf den sozialen Wohnungsbau im Wandel der Geschichte am Beispiel der Messestadt München-Riem und München-Neuperlach (22.45 Uhr, BR Fernsehen).

BR24 bündelt das komplette digitale Angebot zum Thementag unter br24.de/wohnen.

