BR Thema 40 Jahre - Das Oktoberfest-Attentat

Vor 40 Jahren, am 26. September 1980, starben beim Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 13 Menschen, unter ihnen der mutmaßliche Attentäter. Vieles an dem Fall blieb lange rätselhaft: 2013 trug der Spielfilm "Der blinde Fleck" dazu bei, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wiederaufnahm. Diese wurden im Juli 2020 erneut eingestellt, viele Fragen bleiben dennoch offen. Zum 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats zeigt das BR Fernsehen die neue Dokumentation "Ermittlungen? Eingestellt." von Ulrich Chaussy und Daniel Harrich, die diesen Fragen nachgeht.

Die Doku am Mittwoch, 23. September 2020 um 22.00 Uhr ist das Herzstück eines BR Thema auf allen Kanälen des Bayerischen Rundfunks. Am Samstag, 26. September 2020, dem Jahrestag des Attentats, berichtet das BR Fernsehen ab 9.55 Uhr live von der Gedenkfeier der Stadt München und der DGB-Jugend München (zeitgleich auch in der BR Mediathek).

Die Sendungen im Einzelnen

Bereits am Dienstag, 22. September 2020, um 23.20 Uhr eröffnet die Reihe nachtlinie mit dem Film "Vom rechten Terror – 40 Jahre nach dem Oktoberfestattentat" den Programmschwerpunkt im BR Fernsehen. Wie kaum ein Zweiter befasst sich der Journalist Ulrich Chaussy seit fast 40 Jahren mit den Hintergründen des Oktoberfest-Attentats und der Ermittlungsarbeit der Polizei. Andreas Bönte spricht mit Chaussy über seine Beweggründe, über all die Ungereimtheiten und Versäumnisse zur vollständigen Aufklärung des rechtsextrem motivierten Attentats sowie über den Erlanger Doppelmord, der heute fast vollständig in Vergessenheit geraten ist.

Rechtsextremistisch motivierte Gewalt ist am Mittwoch, 23. September 2020, um 21.00 Uhr ein Thema im Politikmagazin Kontrovers im BR Fernsehen. Die Kontrovers-Story "Oktoberfest-Attentat: Die schwierige Aufarbeitung von rechtem Terror" zeigt, dass die einseitigen Ermittlungen im Fall des Oktoberfest-Attentats kein Einzelfall waren. Immer wieder, so die Recherchen, werde rechte Gewalt zunächst als Tat "geistig Verwirrter" oder "Milieu-Tat" verharmlost, zum Beispiel beim OEZ-Anschlag 2016 oder der Mordserie des NSU.

In "Ermittlungen? Eingestellt. Das Oktoberfest-Attentat und der Doppelmord von Erlangen" um 22.00 Uhr im BR Fernsehen (und am Samstag, 26. September 2020 um 23.45 Uhr bei ARD-alpha) hinterfragen die Autoren Ulrich Chaussy und Daniel Harrich die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft vom Juli und zeigen auf, wo auch die neuen Ermittlungen aus ihrer Sicht versagt haben. Ihre Dokumentation basiert auf ihrer langjährigen Recherche, aber auch auf bislang unveröffentlichten Informationen und exklusivem Material. So kam die Sonderkommission "26. September 1980" zwar unter anderem zu dem Schluss, dass die Tat des mutmaßlichen Einzeltäters Gundolf Köhler rechtsextremistisch motiviert war, jedoch konnte sie weitere Mittäter nicht ermitteln. Die SoKo konnte offenbar auch die Frage nicht klären, welche Rolle der Verfassungsschutz damals gespielt hatte – ob er die Spur "nach rechts" aktiv vertuscht hatte.

Der Film weist auch auf den bislang nicht beachteten Zusammenhang hin, der zwischen dem Oktoberfestattentat und dem ersten antisemitischen Mord in der deutschen Nachkriegsgeschichte besteht: Wenige Wochen nach dem Münchner Anschlag, bei dem Spuren auch zur rechtsextremistischen Wehrsportgruppe Hoffmann in Ermreuth bei Erlangen führten, wurden der Verleger, Rabbiner und ehemalige Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, Shlomo Lewin, und dessen Lebensgefährtin Frida Poeschke ermordet. Auch hier wurde die Verantwortung für die Tat – wie beim Attentat auf das Oktoberfest – einem toten "Einzeltäter" angelastet. Der mutmaßliche Mordschütze soll Uwe Behrendt gewesen sein, der engste Gefolgsmann von Wehrsportgruppen-Chef Karl-Heinz Hoffmann. Wie im Fall des Wiesn-Attentats und später im Fall des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) wurde die Spur "nach rechts" zunächst ignoriert und der Tathintergrund im unpolitischen privaten Umfeld der Opfer gesucht.

Im Anschluss daran wiederholt das BR Fernsehen um 22.45 Uhr den Spielfilm "Der blinde Fleck – Das Oktoberfestattentat" von 2013, der die Ereignisse von 1980 aus der Sicht des BR-Reporters Ulrich Chaussy (Benno Fürmann) erzählte und damals die Ermittlungen wieder ins Rollen brachte.

Am Samstag, 26. September 2020 überträgt das BR Fernsehen ab 9.55 Uhr den "Gedenkakt zum 40. Jahrestag des Wiesn-Attentats". Als Redner erwartet werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und Überlebende des Terroranschlags. Das BR Fernsehen berichtet live von der Gedenkfeier auf der Münchner Theresienwiese, es moderiert Stephan Mayer.

Die Dokumentation, das nachtlinie-Gespräch und der Spielfilm sind bereits vorab ab Dienstag, 22. September 2020 in der BR Mediathek verfügbar.

Die Sendungen im Überblick Dienstag, 22. September 2020



23.20 Uhr: nachtlinie. Vom rechten Terror – 40 Jahre nach dem Oktoberfestattentat

Gespräch mit Ulrich Chaussy. Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: vorab ab 22.9. tagsüber, danach für 12 Monate





Mittwoch, 23. September 2020



21.00 Uhr: Kontrovers

Magazin, u. a. mit der Kontrovers-Story: Oktoberfest-Attentat: Die schwierige Aufarbeitung von rechtem Terror

Autor: Christian Stücken

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



22.00 Uhr: Ermittlungen? Eingestellt. Das Oktoberfest-Attentat und der Doppelmord von Erlangen

Dokumentation, BR 2020

Autoren: Ulrich Chaussy, Daniel Harrich

BR Mediathek: vorab ab 22.9., danach bis 22. Dezember 2020 verfügbar



(Wiederholung am Samstag, 26. September 2020, um 23.45 Uhr, bei ARD-alpha)

22.45 Uhr: Der blinde Fleck

Spielfilm, BR 2013

Regie: Daniel Harrich

Drehbuch: Daniel Harrich, Ulrich Chaussy

Darsteller: Benno Fürmann, Heiner Lauterbach, Nicolette Krebitz, August Zirner

BR Mediathek: vorab ab 22.9., danach bis 22. Dezember 2020 verfügbar





Samstag, 26. September 2020



9.55 Uhr: Gedenkakt zum 40. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats

Live aus München. Moderation: Stephan Mayer

BR Mediathek: Livestream, danach 12 Monate verfügbar



(Zusammenfassung um 22.00 Uhr nach dem Rundschau Magazin)

Auch in der Rundschau im BR Fernsehen sowie im Hörfunk und auf BR24 berichtet der Bayerische Rundfunk rund um den Jahrestag des Oktoberfest-Attentats über Hintergründe, Gedenkveranstaltungen und aktuelle Stellungnahmen zum Thema.