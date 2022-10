Symphonieorchester des BR Zubin Mehta dirigiert SZ-Benefizkonzert und zwei weitere Programme

Rachmaninow und Richard Strauss mit Solist Seong-Jin Cho (3./4. November)

Gegensätzlichkeiten mit Mahlers 5. und Haydns Sinfonia concertante (5. November)

Konzertabsage am 10. November

Bedauerlicherweise muss das Konzert am 10. November aufgrund der Erkrankung von Daniel Barenboim abgesagt werden. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Zubin Mehta und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sollte an diesem Abend Daniel Barenboims unmittelbar bevorstehender 80. Geburtstag gefeiert werden. Beide Künstler haben ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, dieses gemeinsame Konzert in München zum baldmöglichsten Zeitpunkt nachzuholen. Bereits erworbene Karten können zurückerstattet oder gegen Tickets für das SZ-Benefizkonzert am 11. November getauscht werden. Die Kunden werden von BRTicket kontaktiert.

Zubin Mehta dirigiert das Benefizkonzert zugunsten des SZ-Adventskalenders (11. November)

Das traditionelle SZ-Benefizkonzert des BRSO steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Richard Strauss und umspannt dessen ganzes Komponistenleben: von der jugendlichen Vitalität des "Don Juan" aus der Feder des 24-Jährigen bis hin zum Lebensrückblick und Abschied in den "Vier letzten Liedern", die er ein Jahr vor seinem Tod komponiert hatte. "Also sprach Zarathustra", das dritte Stück des Programms, ist unter den Tondichtungen des Komponisten die vielleicht ambitionierteste und sicherlich faszinierendste. Strauss fand Gefallen an Nietzsches kulturkritischen Angriffen auf das deutsche "Philistertum". Auch ohne konkrete Bezugnahmen zu der historischen Figur des Religionsstifters haben Nietzsche und Strauss viel zur Bekanntheit des Zoroastrismus in Europa beigetragen. Heute hängen ca. 300.000 Menschen dieser Lehre an, unter ihnen auch der 1936 in Mumbai geborene Zubin Mehta.