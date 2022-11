Symphonieorchester des BR Gaffigan, Harding und Fischer übernehmen Konzerte von Zubin Mehta

Mit großem Bedauern muss Zubin Mehta seine kommenden Verpflichtungen beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks aufgrund eines akuten Erschöpfungszustandes absagen. Für die Konzerte in der Isarphilharmonie am 3., 4. und 5. November konnte kurzfristig der US-amerikanische Dirigent James Gaffigan gewonnen werden. Das Benefizkonzert zugunsten des SZ-Adventskalenders am Freitag, 11. November, dirigiert Daniel Harding. Die jeweiligen Konzertprogramme bleiben unverändert. BR-KLASSIK überträgt die Konzerte am 4. und 11. November live im Radio.