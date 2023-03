Symphonieorchester und Chor des BR Manfred Honeck dirigiert Anderson und Schostakowitsch

Eigentlich war die Uraufführung von Julian Andersons halbstündigem Werk "Exiles – Remembrances"für Januar 2022 durch Chor und Symphonieorchester des BR vorgesehen, musste jedoch Corona-bedingt abgesagt werden – eine ironische Volte des Schicksals, da das 2020/2021 entstandene Stück zum Teil die Erfahrung der Pandemie selbst zum Thema macht. In seiner oratorischen Meditationüber das Verlassen der Heimat und die Sehnsucht nach Rückkehr spiegelt der 1967 in London geborene Anderson, der aus einer jüdischen Familie stammt und selbst Angehörige durch die Schoah verloren hat, einerseits die babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel und den Holocaust inklusive einer Hommage an den couragierten Amerikaner Varian Fry, der tausenden Europäern zur Flucht vor den Nazis verholfen hat. Andererseits reflektiert der Brite darin die eigene, durch den Lockdown erzwungene Isolation.



Anderson wurde erst vor Kurzem mit dem Grawemeyer Award for Music Composition 2023 ausgezeichnet, der oft auch als "Nobelpreis der Musik" bezeichnet wird.

Die amerikanische Sopranistin Julia Bullock gibt mit "Exiles – Remembrances" ihr Debüt bei Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.