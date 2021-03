BR-KLASSIK / Symphonieorchester des BR Mirga Gražinytė-Tyla debütiert am Pult des BRSO

Kaum eine Dirigentin ist derzeit so gefragt wie Mirga Gražinytė-Tyla. In einer Blitzkarriere wurde die 1986 in Vilnius geborene Litauerin 2016 mit nur 29 Jahren Chefdirigentin des City of Birmingham Symphony Orchestra, wo sie in der Nachfolge so namhafter Dirigenten wie Simon Rattle und Andris Nelsons steht. Nach Oksana Lyniv und Karina Canellakis ist Mirga Gražinytė-Tyla die dritte prominente Debütantin am Pult des Symphonieorchesters des BR in dieser Saison.