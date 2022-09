Übertragung auch per Video-Livestream Marie Jacquot debütiert beim Symphonieorchester des BR

"Die 2. Symphonie von Richard Strauss ist der Versuch eines jungen, strebsamen und sehr begabten Studenten, die Kompositionslehre meisterhaft zu beherrschen, ohne ein kühler und trockener Versuch geworden zu sein, sondern vielmehr ein schwungvolles Stück, mit Ideen, die er später sogar in seiner Alpensinfonie benutzt und verarbeitet hat. Es ist für mich das perfekte Beispiel eines Werks, in dem jemand die Tradition assimiliert und respektiert hat, ohne sich davon gefangen nehmen zu lassen. Er setzt sie vielmehr als Stütze bei der Suche und Entwicklung seiner eigenen Sprache ein.

Der Symphonie vorangestellt wird das vibrierende und farbenreiche Stück 'The Turn of the Tide' des britischen Komponisten David Horne und das Cellokonzert des britischen Romantikers Edward Elgar, bei dem ich erneut mit dem phantastischen Cellisten Gautier Capucon zusammenarbeiten darf. Es ist mir eine große Freude und Ehre, mit diesem Konzert mein Debüt beim BRSO geben zu dürfen!"