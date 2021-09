Sendungen zum Jahrestag der Anschläge 20 Jahre 9/11

Anlässlich des 20. Jahrestages von 9/11 erinnert der BR mit zahlreichen Sendungen an die Terroranschläge in New York am 11. September 2021.

Bayern 2 analysiert die dramatischen Ereignisse und zieht eine Bilanz der Folgen für die amerikanische Gesellschaft, des ʺKriegs gegen den Terrorʺ und der amerikanischen Außenpolitik nach den Anschlägen. BR24 Radio setzt am 11. September einen eigenen Themenschwerpunkt. BR24 Digital bietet auf seiner Startseite eine Chronik, Analysen und Reportagen.

Das BR Fernsehen gibt Einblick in die Welt eines Künstlers, dessen Werk 9/11 überstand, und ARD-alpha stellt Facetten der Weltmetropole New York im 21. Jahrhundert vor.

Bayern 2

Hat 9/11 die Welt, wie wir sie kennen, verändert? Danach fragt ʺradioWissenʺ am Montag, 6. September um 9.05 Uhr. Außerdem beleuchtet die Sendung die lange Geschichte des Terrorismus als einer speziellen Form der politischen Gewalt: eine Spurensuche über zwei Jahrtausende – von Attentätern im Römischen Reich bis hin zu islamistischen Fanatikern der Gegenwart.

Eine ausführliche Bilanz bietet das ʺDossier Politikʺ am Mittwoch, 8. September, um 21.05 Uhr: ʺ9/11: 20 Jahre Krieg gegen den Terror - Auf ganzer Linie gescheitert?ʺ

Die ʺNahaufnahmeʺ am Freitag, 10. September um 15.30 Uhr erzählt von einer spontanen Rettungsaktion, durch die Fischer, Bootsführer und Fährleute am 11. September 2001 eine halbe Million vor den Flammen und Staubwolken fliehender Menschen über den Wasserweg in Sicherheit brachten.

ʺBreitengradʺwidmet sich am Samstag, 11. September, um 14.05 Uhr den Folgen der Terroranschläge für die amerikanische Gesellschaft. Anschließend, um 15.05 Uhr, entwirft die österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla, die am 11. September 2001 als Stipendiatin nur wenige Blocks vom World Trade Center entfernt lebte, in ihrem Hörspiel ʺreally ground zero. anweisungen zum 11. septemberʺ mit Reportagetexten, O-Tönen, Sounds und akustischen Realitätspartikeln eine Realitätskonstruktion.



BR24

BR24 Radio widmet sich am 11. September den gesamten Tag über vertiefend den Terrorangriffen und ihren Folgen. In einem Feature erzählt Peter Mücke noch einmal die Ereignisse nach (7.20, 9.20, 11.20 Uhr). Zahlreiche Beiträge beleuchten die weltpolitischen Folgen, werfen einen Blick auf die Wunden in der amerikanischen Gesellschaft, die von den Anschlägen gerissen wurden, porträtieren Menschen, deren Leben sich durch 9/11 für immer verändert hat, und zeigen die Spätfolgen – etwa durch den giftigen Staub von damals – an denen mittlerweile fast so viele Menschen gestorben sind wie bei den Anschlägen selbst.



BR24 Digital bietet auf seiner Startseite eine Chronik, Reportagen und vertiefende Analysen, z. B. zu den Folgen von 9/11 für die deutsche Sicherheitsarchitektur oder zur Frage, ob die USA den "War on Terror" gewonnen haben.

BR Fernsehen

Das BR Fernsehen zeigt am Dienstag, 14. September um 23.35 Uhr den Film "Koenigs New Yorker Kugel - Eine Skulptur wird zum Symbol". Eine Sensation war Fritz Koenigs Kugel schon im Jahr 1971: Als weltgrößte Skulptur mit 20-Tonnen Gewicht reist die Bronze von Landshut nach New York.

30 Jahre spater, am 11. September 2001, stürzen die Zwillingstürme des World Trade Center über der Skulptur zusammen. In den Trümmerfeldern entdeckt der Künstler Fritz Koenig seine verletzte Skulptur und ist dabei, wie sie als eine Art Phönix aus der Asche wieder aufgestellt wird. Als Symbol für den Überlebenswillen der Stadt New York hat die Skulptur heute ein zweites Leben gegenüber von "Ground Zero" im Liberty Park.



Der Film erzählt die Transformation des bayerischen Kunstwerkes zu einem Mahnmal des 9/11-Gedenkens. Zu Wort kommen Zeitzeugen aus New York wie der Architekt Daniel Libeskind, der Bruder des verstorbenen Feuerwehrmannes Michael Burke, die Direktorin des 9/11-Museum Jan Ramirez, Professor Holger Klein von der Columbia-University und Alexander Rudigier, ein Freund von Fritz Koenig.

Um 23.50 Uhr ist als Erstausstrahlung die Dokumentation ʺZu Besuch im KOENIGmuseum Landshutʺ zu sehen. Dort ist anlässlich des 20. Jahrestages der Anschläge ab 11. September die Sonderausstellung ʺ9/11 und die Koenig Kugelʺ zu sehen. Der Film begleitet die Leiterin des Museums, Dr. Alexandra von Arnim, bei der Planung.

Das KOENIGmuseum in Landshut beherbergt das Werk und die Sammlungen des 2017 verstorbenen Künstlers Fritz Koenig. Er gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und erlangte mit seinen Skulpturen Weltruhm. Dennoch blieb er seiner Heimat, der Stadt Landshut, treu. Auf seinem Anwesen, dem Ganslberg, züchtete er nicht nur Araberpferde – dort entstand auch sein berühmtestes Werk: die ʺGroße Kugelkaryatide N. Y.ʺ, in den USA besser bekannt als ʺThe Sphereʺ. 30 Jahre lang stand die monumentale Bronzeplastik als Brunnenskulptur zwischen den Zwillingstürmen des World Trade Centers in New York und war ein beliebter Treffpunkt, eine Ruheoase inmitten der hektischen Stadt. Bei den Terroranschlägen am 11. September beschädigt, aber nicht zerstört, erfuhr Koenigs Kugel eine zeitgeschichtliche Bedeutungserweiterung: Sie wurde zum Symbol des Überlebenswillens und der Hoffnung einer ganzen Nation über die Katastrophe von 2001 hinaus und zum Mahnmal.

ARD-alpha

ARD-alpha zeigt am Donnerstag, 9. September ab 20.15 Uhr in drei Reportagen sowie zwei Dokumentationen unterschiedliche Facetten der Weltmetropole New York im 21. Jahrhundert und fragt nach der Zukunft der Stadt.

Die Sendungen im Überblick:

Bayern 2 Montag, 6. September 2021, 9.05 Uhr: radioWissen

9/11 und der Terrorismus

Der 11. September – Die Folgen von 9/11

Von Florian Kummert



Terrorismus – Die lange Geschichte eines Schreckens

Von Niklas Nau

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar



Mittwoch, 8. September 2021, 21.05 Uhr: Dossier Politik

9/11: 20 Jahre Krieg gegen den Terror - Auf ganzer Linie gescheitert?

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar



Freitag, 10. September 2021, 15.30 Uhr: Nahaufnahme

Boat Lift 9/11 – Die unbekannte Rettungsaktion vom 11. September

Von Antje Passenheim, ARD New York

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar



Samstag, 11. September 2021, 14.05 Uhr: Breitengrad

Der 11. September 2001 und die Folgen für die amerikanische Gesellschaft

Von Arthur Landwehr

Als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar



Samstag, 11. September 2021, 15.05 Uhr: Hörspiel

really ground zero, anweisungen zum 11. september

Von Kathrin Röggla

Komposition: Hans Platzgumer. Regie: Ulrich Lampen

BR 2002

Als Podcast verfügbar im Hörspiel Pool

BR24 Radio Samstag, 11. September 2021:

Themenschwerpunkt zum 20. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center in New York



BR24 Digital

Chronik, Analysen und Reportagen

BR Fernsehen Dienstag, 14. September 2021, 23.35 Uhr:

Eine Skulptur wird zum Symbol

Deutschland/USA, 2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



Dienstag, 14. September 2021, 23.50 Uhr:

Zu Besuch im KOENIGmuseum Landshut

Dokumentation, 2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar