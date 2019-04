Fakten gegen Fakes Erster landesweiter Schülermedientag am 3. Mai

Am Tag der Internationalen Pressefreiheit, Freitag, 3. Mai 2019, findet der erste bayernweite Schülermedientag statt, der von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gemeinsam mit zahlreichen Medienpartnern wie dem Bayerischen Rundfunk, der Süddeutschen Zeitung, dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger und der Landeszentrale für neue Medien durchgeführt wird. Er steht unter dem Motto: "Fakten gegen Fakes – Wie glaubwürdig sind unsere Medien?“

Etwa 200 Medienprofis aus Zeitungshäusern, Fernseh- und Radiostationen, aber auch aus Universitäten und dem medienpädagogischen Bereich gehen an diesem Tag an etwa 200 weiterführende bayerische Schulen, um dort mit Schülerinnen und Schülern über Fake News im Netz und die Funktion der Medien im politischen Prozess zu sprechen. Der BR beteiligt sich mit etwa 50 Journalistinnen und Journalisten. Mehr als 400 Schulen hatten sich für eine Teilnahme am Schülermedientag beworben.

Analoger Dialog über digitale Themen

Beim Schülermedientag treten Medienexpertinnen und -experten mit Schülerinnen und Schülern in einen analogen Dialog über digitale Themen, denn im direkten Austausch vor Ort ergibt sich nicht nur die Möglichkeit nachzufragen, sondern auch zu diskutieren, voneinander zu lernen und Missverständnisse über mediale Berichterstattung u. a. auch in den digitalen und sozialen Medien auszuräumen. Durch den Austausch mit den Medienexperten sollen Jugendliche dazu ermuntert werden, kritisch zu sein, Inhalte zu hinterfragen und Ansprüche an eine objektive Berichterstattung zu stellen.

Die Idee eines Schülermedientages entstand während einer gemeinsamen inhaltlichen Zusammenarbeit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit mit der Süddeutschen Zeitung sowie dem Bayerischen Rundfunk und lehnt sich auch an das Konzept des Lehrermedientages des Verbands der bayerischen Zeitungsverleger an.

Auch etliche andere Medienpartner brachten bereits bei ihnen bestehende mediale Bildungsformate in den Schülermedientag mit ein und erklärten sich bereit, den Schülermedientag quasi ehrenamtlich zu gestalten.

Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 2. Mai im Münchner Funkhaus

Eingeleitet wird der Schülermedientag durch eine Auftaktveranstaltung mit geladenen Gästen im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks am Donnerstag, 2. Mai 2019. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Medienwelt und Politik beleuchten die Thematik des Schülermedientags und diskutieren über das Verhältnis von Politik und Presse, u. a. bei einem Podiumsgespräch mit Prof. Dr. Michael Piazolo, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, Christian Nitsche, Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, und Lisa Schnell, Ressort Bayern der Süddeutschen Zeitung. Das Gespräch wird moderiert von Birgit Kappel (BR).

