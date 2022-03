"Der BR Schlager Traum" Voting: Wer wird der Schlager-Nachwuchsstar?

Der BR Schlager Traum geht in den Endspurt, und die letzten Wochen vor der großen Entscheidung sind angebrochen. Der Traum, eine eigene Single zu haben, mit erfolgreichen Schlagerstars zusammenzuarbeiten und auf der großen Bühne zu stehen, wird Ende April für ein Nachwuchstalent wahr. Rund 350 Gesangstalente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich bei BR Schlager beworben, indem sie ihren Lieblingsschlager per Handyvideo eingesungen und an die Redaktion von BR Schlager geschickt haben. Zehn Finalisten hat eine prominent besetzte Jury aus den vielen Bewerbungen ausgesucht.

So läuft das Voting ab:

Jetzt sind die Hörerinnen und Hörer von BR Schlager gefragt. Sie können in einem Online-Voting unter br-schlager.de mitentscheiden und in einer ersten Runde für die Top 3 abstimmen. Ab dem 20. April geht es dann in die finale Entscheidung, ebenfalls per Online-Voting. Am 29. April wird der Gewinner oder die Gewinnerin gekürt und live im Programm von BR Schlager präsentiert.