"Der BR Schlager Traum" BR Schlager sucht den Schlager-Nachwuchsstar 2022

Der Traum, eine eigene Schlagersingle zu haben, mit erfolgreichen Schlagerstars zusammen zu arbeiten und auf der großen Schlagerbühne zu stehen, wird in diesem Jahr für ein Nachwuchttalent wahr. Gesangstalente können sich bei BR Schlager bewerben, indem sie ihren Lieblingsschlager per Handyvideo einsingen und bis spätestens 13. März an schlagertraum@br.de schicken. Der neue Star des "BR Schlager Traums" wird im April gekürt.