Corona-Krise BR sagt Publikumsveranstaltungen ab

Die Regelung gilt vorerst bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 – in Anlehnung an den Planungszeitraum der Bayerischen Staatsregierung. Die Aufzeichnung von "Kunst + Krempel" am 18./19. April 2020 auf Schloss Gaibach in Volkach wird komplett verschoben, ein Ersatztermin ist für 2021 geplant (weitere Infos dazu unter www.kunstundkrempel.de)

Der BR reagiert damit auf die fortschreitende Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus und folgt den aktuellen Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts.