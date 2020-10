BR-Serie "Dahoam is Dahoam" Neue Folgen aus dem Fernsehdorf Lansing

"'Dahoam is Dahoam' ist für viele Menschen in Bayern unverzichtbar: Für die einen gehört die Live-Ausstrahlung im BR Fernsehen zum Ritual, andere schauen 'DiD' schon vorab oder wann sie wollen in der BR Mediathek oder werden in Social Media mit dem Neuesten aus Lansing versorgt. Was alle Fans verbindet, ist die Freude an den lebensnahen Geschichten, die in 'Dahoam is Dahoam' erzählt werden. Ich freue mich mit den vielen 'DiD'-Fans in Bayern und ganz Deutschland schon jetzt auf die neuen Folgen."