Nach zwei Jahren Corona-Pause BR-Radltour soll 2022 wieder rollen

Tagsüber radeln – abends feiern: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause soll sich das bewährte Motto der BR-Radltour endlich wieder mit Leben füllen. Die Verantwortlichen beim Bayerischen Rundfunk sind optimistisch, dass das Freizeitsport-Großereignis in diesem Sommer wieder losrollen und die Menschen im Freistaat verbinden kann. Nach planungsreichen Wochen stehen auch schon die Eckdaten und die Route fest: Los geht es am 31. Juli in Cham in der Oberpfalz, Zielort ist am 5. August das mittelfränkische Gunzenhausen.