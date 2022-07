Bayerischer Rundfunk Die BR-Radltour 2022 im Fernsehen, im Hörfunk und online

Tagsüber radeln – abends feiern: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause rollt die BR-Radltour in diesem Jahr endlich wieder durch den Freistaat. In den Programmen des Bayerischen Rundfunks können Fans das Freizeitsport-Event hautnah miterleben: Im Fernsehen, im Hörfunk und online berichtet der BR umfassend und täglich aktuell. Die Zielankünfte werden wieder live im BR Fernsehen übertragen – montags bis freitags im Nachmittagsmagazin „Wir in Bayern“.

Nach dem Start in Cham (Oberpfalz, 31. Juli) und einem Rundkurs durch den dortigen Landkreis verläuft die insgesamt zirka 500 Kilometer lange Strecke der BR-Radltour über Landau an der Isar (Ankunft 1. August) in Niederbayern, Freising (2. August) in Oberbayern, Aichach (3. August) in Schwaben sowie Dietfurt an der Altmühl (4. August) in der Oberpfalz nach Gunzenhausen (5. August) in Mittelfranken. Die hochkarätigen Open-Air-Konzerte in den Etappenorten werden jeweils von BAYERN 1 oder BAYERN 3 präsentiert. Auf der Bühne stehen 80s PIONEERS feat. Steve Norman (Spandau Ballet), Carol Decker (T'Pau) und Cutting Crew, Max Giesinger, The Hooters, Leony und Lienne, Michael Schulte sowie die Sportfreunde Stiller.

Täglich aktuelle Berichte von der Strecke, Zielankünfte live im BR Fernsehen

Der Bayerische Rundfunk begleitet die BR-Radltour 2022 mit einem umfassenden Programmpaket auf allen Ausspielwegen. Erstes Highlight im Hörfunk: BAYERN 1 überträgt am Sonntag, 31. Juli 2022, ab kurz nach 9 Uhr live den Tourstart in Cham. Außerdem berichtet Bayerns meistgehörtes Radioprogramm werktags im regionalen Mittagsmagazin aus den Orten, an denen die Tour mittags Station macht. In BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR24, BR Heimat und BR Schlager melden sich Marion Uschold und Gerhard "Willi“ Willmann regelmäßig live von der BR-Radltour. BAYERN 1 und BAYERN 3 begleiten die von ihnen präsentierten Konzerte auf allen Ausspielwegen on air, online und in den sozialen Medien. Alle Radiowellen informieren in den Verkehrsnachrichten über die aktuelle Fahrtstrecke der Radler und vermelden das Radltour-Wetter.

Im BR Fernsehen gibt es neben den Live-Übertragungen der Zielankünfte im Nachmittagsmagazin "Wir in Bayern“ (Montag, 1. August bis Freitag, 5. August, 16.15 Uhr) aktuelle Berichte etwa in der "Abendschau“, außerdem am 18. und 25. August Best-of-Zusammenschnitte der Konzerte der BR-Radltour.

Online bieten neben der Seite br-radltour.de die BR24-App, das Nachrichtenportal BR24.de und die aktuellen Social-Media-Angebote des BR laufend Berichte mit Videos und Fotos.

BR-Radltour 2022 – Das geplante Programmangebot des BR (Auswahl):

Hörfunk:

BAYERN 1:

Mo., 1. August bis Fr., 5. August, ab 12.00 Uhr: Mittagsmagazin mit Live-Reportagen aus den "Mittagsorten" Bogen (1. August), Ergolding (2. August), Odelzhausen (3. August), Gaimersheim (4. August) und Brombachsee – Seezentrum Allmannsdorf (5. August).



BAYERN 3:

Laufend Live-Berichte von der BR-Radltour mit Reporter Gerhard "Willi“ Willmann sowie Künstlerinterviews von und mit Marion Uschold, an den Tagen mit BAYERN 3-Konzert außerdem Meet & Greet-Aktionen mit den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern.



BR24 Radio:

Regelmäßige aktuelle Berichte von der BR-Radltour und Schalten zu BR-Reportern vor Ort.



BR Heimat:

Täglich aktuelle Berichte von Tour-Reporter Gerhard "Willi“ Willmann

BR Fernsehen: