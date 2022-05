31. BR-Radltour Anmeldestart zur BR-Radltour ab 9. Mai 2022

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause soll die BR-Radltour in diesem Sommer endlich wieder rollen. Die Online-Anmeldung ist ab Montag, 9. Mai 2022, 11 Uhr, unter br-radltour.de möglich. Die BR-Radltour 2022 beginnt am Samstag, 30. Juli in Cham mit dem Check-in der Radlerinnen und Radler. Am folgenden Morgen geht es auf die erste Etappe, ein Rundkurs durch den Landkreis Cham. Die insgesamt ca. 500 Kilometer lange Strecke führt durch fünf bayerische Regierungsbezirke: die Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken. Dort endet die Tour am 5. August in Gunzenhausen.