Auftakt in Cham / Ziel in Feucht Route der 31. BR-Radltour steht fest

Tagsüber radeln – abends feiern: Das ist das Motto der BR-Radltour, die 2020 bereits zum 31. Mal durch den Freistaat rollt. Sechs Monate vor dem Startschuss zur Tour stehen jetzt die Eckdaten fest: Los geht es mit einem Rundkurs am Sonntag, 26. Juli, in Cham. Am Freitag, 31. Juli, endet die traditionelle Tour für Freizeitradlerinnen und -radler in Feucht.

Eingeteilt in sechs Etappen, führt die insgesamt zirka 500 Kilometer lange Strecke durch fünf bayerische Regierungsbezirke: Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken. Nach dem Auftakt-Rundkurs in Cham geht es weiter nach Kelheim (Ankunft am 27. Juli), Freising (28. Juli), Aichach (29. Juli), Dietfurt (30. Juli) und Feucht (31. Juli).

Als krönender Abschluss jeder Etappe erwartet Teilnehmer und Besucher am jeweiligen Etappenort ein hochkarätiges Open Air-Konzert bei freiem Eintritt. Die Künstlerinnen und Künstler werden im Mai bekannt gegeben.

Insgesamt 1.100 Teilnehmerplätze stehen bei Bayerns größtem Freizeitsport-Ereignis in diesem Jahr zur Verfügung. Über Anmeldemodalitäten, die Höhe der Teilnahmegebühr und weitere Details zur BR-Radltour 2020 informiert der Bayerische Rundfunk im April.

Weitere Informationen unter br-radltour.de

