Anmeldestart zum BR-Radltag Am 31. Juli eine Etappe der BR-Radltour miterleben!

Möglichkeit, "die besondere Luft der BR-Radltour zu schnuppern"

Die erste Etappe der Tour führt durch die vielfältige Landschaft des Landkreises Cham, der heuer 50-jähriges Jubiläum feiert und flächenmäßig der fünftgrößte Landkreis Bayerns ist. Der Ablauf Nach Aufwärmgymnastik, Begrüßung und einem Briefing für alle Radlerinnen und Radler geht es um 09.00 Uhr los auf den ersten Abschnitt. Das Startprozedere beginnt bereits ab 08.15 Uhr. Die erste 25-Kilometer-Schleife führt durch die Regentalauen und zurück nach Cham. Hier findet ein Zwischenstopp statt. Man kann hier auch erst zur nächsten Schleife mit in den BR-Radltag einsteigen. Diese erstreckt sich über 55 Kilometer und führt zunächst zur Mittagspause nach Furth im Wald. In der Drachenstadt ist neben einem Unterhaltungsprogramm sowie einem Auftritt des 15,5 Meter langen Drachens auch für das Mittagessen gesorgt. Anschließend geht es wieder zurück nach Cham. Wer sich entschließt, beide Schleifen mitzuradeln, hat am Ende des Tages stattliche 80 Kilometer zurückgelegt

Kostenloses Open Air-Konzert am Abend

Am Abend können alle Radltag-Teilnehmenden bei freiem Eintritt im Städtischen Stadion an der Further Straße beim BR-Radltour Open-Air Konzert mit den 80s PIONEERS feat. Steve Norman (Spandau Ballet), Carol Decker (T'Pau), Cutting Crew echte Musiklegenden auf der Bühne erleben. Mit Kult-Hits wie "Gold", "China in Your Hand" oder "(I Just) Died in Your Arms Tonight" wird eine riesige 80er-Jahre Party gefeiert! Diese startet bereits vorab mit der BAYERN 1 Band und den größten Hits von den 80ern bis heute.