Programmschwerpunkt Zum 100. Todestag von Ludwig Ganghofer

Gebirgsromantik, Heimatsehnsucht, Herz und Schmerz: Ludwig Ganghofer war mit seinen Heimatromanen einer der auflagenstärksten Schriftsteller seiner Zeit. Zum 100. Todestag am 24. Juli 2020 widmet ihm der BR einen Programmschwerpunkt. Ein "Bayerisches Feuilleton" auf Bayern 2 (18. Juli, 08.05 Uhr) sowie die neu produzierte TV-Doku "Ganghofer und seine Erben – Und immer wieder Heimat" (21. Juli, 22.30 Uhr, BR Fernsehen) setzen sich mit dem Autor und dem lange verpönten Begriff Heimat auseinander.

Den Kontrapunkt zur heutigen Perspektive setzen ein Hörspiel, Lesungen und zwei Heimatfilme aus den 50er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts.

Sendetermine:

Samstag, 18. Juli, 08.05 Uhr, Bayern 2: Bayerisches Feuilleton

Ludwig Ganghofer zum 100. Todestag: Heimaterfinder Ludwig Ganghofer und seine literarischen Erben

(Essay von Thomas Grasberger; Wh.: Sonntag, 19. Juli, 20.05 Uhr)

Ludwig Ganghofer hat keinen guten Ruf in der Literaturgeschichte. Schwarzweiß-Malerei und Heimat-Kitsch – diesen Vorwurf musste sich der 1855 in Kaufbeuren geborene Schriftsteller schon zu Lebzeiten gefallen lassen. Beißend war der Spott, mit dem Karl Kraus den Lieblingsdichter des Kaisers und seine Nähe zum wilhelminischen Deutschland überzog. Vergessen wird darüber oft die liberale Seite des Homme de Lettres, der auch in literarischen Zirkeln geschätzt wurde.

Kann man seine Romane heute allen Ernstes lesen? Oder haben wir unseren eigenen Heimatkitsch, wo es zwischen Bergdoktor und Regionalkrimi auch kräftig "ganghofert"? Thomas Grasberger begibt sich auf die Suche nach den bayerischen "Heimaterfindern".

Samstag, 18. Juli, 20.15 Uhr, BR Fernsehen: Schloss Hubertus

(Heimatfilm, D 1973). BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 25. Juli 2020 verfügbar

Bildgewaltige Verfilmung des Ganghofer-Romans von Harald Reinl mit Karlheinz Böhm. Die junge Kitty (Ute Kittelberger) kehrt nach einem Jahr in der Klosterschule zurück ins Schloss Hubertus und zu ihrem Vater Graf Egge Sennefeld (Carl Lange). Doch dieser hat nur eine Passion: die Jagd. Als der Adelige dem skrupellosen Wilderer Schipper (Klaus Löwitsch) vertraut und sich immer stärker in seiner Jagdleidenschaft verliert, kommt es zu einem tragischen Unfall.

Samstag, 18. Juli, 22.05 Uhr, BR Fernsehen: Der Jäger von Fall

(Heimatfilm, D 1973). BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 1. August 2020 verfügbar

Harald Reinls drehte die Adaption des gleichnamigen, 1883 veröffentlichten Romans an Originalschauplätzen im Bayerisch-Tiroler Grenzgebiet: Nach dem Militärdienst kehrt der junge Jäger Friedl (Alexander Stephan) in sein Heimatdorf zurück, wo seine Braut Modei (Gerlinde Döberl) inzwischen das Kind eines Wilderers zur Welt gebracht hat. Friedl liebt Modei jedoch noch immer. Und so kommt es zwischen dem Jäger und dem Wilderer zu einem dramatischen Kampf inmitten der Bergwelt.

Sonntag, 19. Juli, 17.05 Uhr, Bayern 2: Hörspiel

"Der Jäger von Fall" von Ludwig Ganghofer (BR 1954)

(Wh.: Montag, 20. Juli, 20.05 Uhr)

Modei, eine verarmte junge Sennerin, hat ein uneheliches Kind vom reichen Bauernsohn und Wilderer Blasi. Der Kindsvater verleugnet seinen Sohn, macht Modei immer wieder schöne Augen und heiratet dann doch lieber standesgemäß. Für den Jäger Friedl aber ist Modei die Frau seines Lebens; er akzeptiert das Kind und sorgt sich um dessen Zukunft. Nach allerlei Verwicklungen und Aufregungen kommen Friedl und Modei doch zusammen.

Dienstag, 21. Juli, 22.30 Uhr:

Ganghofer und seine Erben – Und immer wieder Heimat

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar

Was verrät die neue, alte Sehnsucht nach Heimat über uns? Mit welchen Erzählstrategien arbeiten die Wiedergängerinnen und Wiedergänger Ganghofers heute? Anlässlich des 100. Todestages von Ludwig Ganghofer widmet sich Filmemacherin Julia Benkert philosophisch und humorvoll dem Heimatgenre aus heutiger Sicht und findet überraschende Verbindungen.

Ludwig Ganghofer, quasi der Erfinder des Heimatromans, verfasste im Akkord wildromantische Liebesdramen vor imposanter Alpenkulisse. "Waldrausch" ist eines davon. Die Geschichte einer Jahrhundert-Waldblüte, die ein ganzes Dorf in Liebestaumel und Raserei versetzt. Der Rausch zieht sich leitmotivisch auch durch die Dokumentation, als Blätterrauschen, Heimatrauschen und als Alkoholrausch.

Donnerstag, 23. und 30. Juli, 21.05 Uhr, Bayern 2: radioTexte am Donnerstag

Ludwig Ganghofer: Das Schweigen im Walde

Wird der Praxmaler-Pepperl wieder gut mit der Sennerin Burgi? Wird der Fürst die herzensgute Halbwaise wiederfinden? Und wird der Wald am Schluss in Flammen stehen? Aus dem Archiv des BR: zweiteilige Lesung aus Ganghofers Roman "Das Schweigen im Walde" mit Fritz Straßner zum 100. Todestag des vielgeliebten bayerischen Volksschriftstellers.

Moderation: Judith Heitkamp