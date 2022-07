Die Kelten in Kempten – Live erzählt als digitales Rollenspiel Pen & Paper – Cambodunum

Mit dem Improvisations-Rollenspiel "Pen & Paper – Cambodunum" lässt der Bayerische Rundfunk die Welt der Römer in Bayern wiederauferstehen. Gespielt wird live auf der Streaming-Plattform Twitch. Am 24., 26. und 28. Juli können Interessierte dort ab 19.00 Uhr das Rollenspiel verfolgen und sich interaktiv beteiligen. Am Ende des Streams gibt es zudem eine Fragerunde mit Expertinnen und Experten des Projektpartners "Archäologischer Park Cambodunum". ARD alpha sendet vom 23. bis zum 29. Juli begleitend im Rahmen eines Programmschwerpunkts Dokumentationen zur Römerzeit.