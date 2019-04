Medienkompetenztag 2019 Fit fürs digitale Klassenzimmer

Wie werden Lehrkräfte fit fürs digitale Klassenzimmer? Der Medienkompetenztag des Bayerischen Rundfunks am Mittwoch, 10. April 2019 widmet sich dieser Frage mit einer prominent besetzten Podiumsdiskussion. In Workshops informieren sich Lehrkräfte aller Schularten aus ganz Bayern über den sinnvollen Einsatz digitaler Medien im Unterricht. An der medienpädagogischen Fachtagung im Funkhaus in München nehmen rund 150 Pädagogen teil.

Bis zum Schuljahresende müssen alle Schulen in Bayern ein Medienkonzept erstellen, als Grundlage für inhaltlich und methodisch abgestimmten, medienpädagogisch fundierten Unterricht – ein Thema, mit dem sich die bayerischen Lehrkräfte sowohl konzeptionell als auch anwendungsbezogen derzeit sehr intensiv beschäftigen.



Über das Schwerpunkthema "Das Medienkonzept an Schulen: Vom Papier in die Praxis" diskutieren beim BR Medienkompetenztag der bayerische Kultusminister Prof. Michael Piazolo, Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) und BR-Rundfunkrätin, Prof. Dr. Rudolf Kammerl, Ordinarius für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie Isabella Schmid, Leiterin der BR Medienkompetenzprojekte.



Wie das Unterrichten mit digitalen Medien im Schulalltag konkret aussehen kann, zeigen Medienprofis des Bayerischen Rundfunks den teilnehmenden Lehrkräften anschließend in verschiedenen Workshops. Die Dozenten vermitteln das praktische Arbeiten mit Audio, Video und Apps in der Schule, setzen sich aber auch mit übergeordneten Themen der digitalen Welt wie Nachrichtenkompetenz, Medienrecht und digitaler Wissensvermittlung auseinander. Das Programm finden Sie hier: