Bewerbungen noch bis 31. Juli möglich young reporter – Erzähle deine Geschichte

Der Bayerische Rundfunk ruft junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren dazu auf, sich als ʺyoung reporterʺ beim BR zu bewerben und mit ihren Geschichten Programm zu machen. Das Thema, angelehnt an die ARD-Themenwoche 2022, fragt nach dem WIR-Gefühl: ʺZusammen = Halt. Was bedeutet DIR Gemeinschaft?ʺ Jugendliche können sich noch bis 31. Juli 2022 unter www.br.de/youngreporter bewerben und schildern, was ihre Gemeinschaft so besonders macht. Jeder, der zwischen 14 und 20 Jahre alt ist, kann mitmachen, entweder allein oder mit bis zu vier Freundinnen oder Freunden.