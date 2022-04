Medienkompetenzprojekte kooperieren mit LMU Klinikum Bayerischer Rundfunk unterstützt Jugendpsychiatrien

Distanzunterricht, Lockdowns und Kontaktsperren – die Corona-Maßnahmen haben das Leben und insbesondere die Psyche von Kindern und Jugendlichen besonders stark beeinträchtigt. Seit Monaten gibt es immer wieder Meldungen, dass Jugendpsychiatrien überlastet sind. Daher engagiert sich der Bayerische Rundfunk dort mit seinen Medienkompetenzprojekten, deren Angebote sich bislang vorwiegend an Schulklassen und Lehrkräfte richten. Ein erstes Pilotprojekt mit der Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LMU Klinikum in München wurde bereits erfolgreich abgeschlossen.