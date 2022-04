Schülermedientage 2022 Jugendliche und Medienmacher im Dialog

Was sind journalistische Kriterien und wie überprüft man, ob sie eingehalten wurden? Wie tickt TikTok? Wie erkennt man Falschnachrichten? Von Montag, 2., bis Donnerstag, 5. Mai 2022 finden im Rahmen der Schülermedientage zahlreiche digitale Veranstaltungen und Workshops für bayerische Jugendliche mit Journalistinnen und Journalisten statt. Ziel ist es, rund um den Tag der Pressefreiheit (3.5.) Jugendliche und Medienprofis in den Dialog zu bringen.

Der Bayerische Rundfunk bietet in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und zahlreichen Medienhäusern – darunter die Süddeutsche Zeitung und viele weitere regionale Tageszeitungsverlage – erneut die Schülermedientage an. Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern können sich in Exklusivworkshops (Anmeldung bereits abgeschlossen) und Webpanels vernetzen und mit Expertinnen und Experten diskutieren. Die Zahl der Teilnehmenden für die Webpanels ist nicht begrenzt.

Der Bayerische Rundfunk bietet in diesem Rahmen zwei von insgesamt 14 Webpanels an:

Wie tickt TikTok? Ein Blick in den Maschinenraum der angesagtesten Online-Plattform der Welt

Dienstag, 3. Mai 2021, 11.30 – 12.15 Uhr

Mit Christian Schiffer und Marion Uschold, moderiert von Fabian Mader



In kaum einem anderen Medium verbreiten sich Verschwörungstheorien und Fake News so schnell wie bei TikTok. Liegt es am Algorithmus der Plattform? Christian Schiffer ist als Bestsellerautor ("Angela Merkel ist Hitlers Tochter") und BR-Journalist den Mechanismen von Verschwörungstheorien auf der Spur - insbesondere bei TikTok. Marion Uschold (BR24) betreibt auf TikTok einen der erfolgreichsten Accounts aller europäischen Medienhäuser.

Was darf Satire? Über die Grenzen dessen, was (noch) lustig ist

Donnerstag, 5. Mai 2022, 9.45 – 10.30 Uhr

Mit Caro Matzko und Eva Karl Faltermeier, moderiert von Fabian Mader

Das Haus von Eva Karl Faltermeier musste kürzlich aus einer Filmproduktion retuschiert werden. Zu groß die Gefahr für die Kabarettistin, von Menschen, die sie nur für ihre Witze hassen, attackiert zu werden. Der Hass nimmt zu, nicht nur im Netz. Wie viel Witz, wie viel Humor ist in solchen Zeiten noch möglich? Eva Karl Faltermeier ist gelernte Journalistin, verbreitet Satire unter anderem bei Instagram und wurde 2021 mit Newcomer-Preisen überhäuft. Journalistin Caro Matzko moderiert an der Seite von Hannes Ringlstetter in dessen Sendung "Ringlstetter" im BR Fernsehen. Wie gehen die beiden mit solchen Anfeindungen um, und wo ziehen sie die Grenze zwischen Kabarett und Journalismus?